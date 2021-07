Match #5 de la finale de la coupe Stanley | Brendan Gallagher affirme que sa maison a été cambriolée

Lors de son retour à Montréal avec les autres joueurs de l'équipe jeudi, Brendan Gallagher a constaté que sa maison avait été cambriolée.

L'attaquant du Tricolore a lui-même partagé cette information dans une vidéo publiée sur la plateforme TikTok.

« Quand tes rêves de coupe Stanley sont anéantis et que tu reviens à la maison pour constater que tu as été cambriolé. Mais, c'est correct. Parce que Pitbull est passé par là et l'a fait », a-t-il écrit sur sa vidéo en faisant référence à la chanson du rappeur.

Cela dit, le joueur de 29 ans ne semble pas trop préoccupé par ce méfait, puisqu'il prend le temps de croquer dans un sandwich durant la courte vidéo.

Pour l'instant, on n'a pas obtenu davantage de détails de la part de Brendan Gallagher à propos de ce vol. On ne sait donc rien au sujet des objets dérobés ou des dommages causés dans sa maison.

Visiblement, les cambrioleurs ont profité de son absence très médiatisée pour visiter sa résidence...

Pendant quelques jours, Brendant Gallagher était en Floride pour y disputer le cinquième match de la série finale de la coupe Stanley, qui a finalement été remportée par le Lightning de Tampa Bay, mercredi soir.