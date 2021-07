Alouettes de Montréal | Décès de Michael Soles à 54 ans

«Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. C’était un grand joueur de football et il voyait toujours les Alouettes comme sa deuxième famille. Il s’est battu jusqu’à la fin, même s’il était malade. Il n’a jamais abandonné et il souriait toujours. Ce gars-là a influencé ma carrière, il était beaucoup plus qu’un ami»