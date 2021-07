La controverse des plastrons | «Vasilevskiy porte un plastron Bauer, j'ai le même» -Louis Domingue

Une photo vaut mille mots, dit-on. Parfois, un angle de caméra. Ceux liés à la poignée de mains entre Carey Price et Andrei Vasilevskiy après la finale de la coupe Stanley ont fait jaser.

Pas à cause du respect mutuel entre les deux gardiens, mais plutôt en raison du plastron de Vasilevskiy qui, aux yeux de spectateurs, d’internautes et d’amateurs, semblait beaucoup trop gros. Il n’en fallait pas plus pour qu’une tempête parfaite survienne sur les médias sociaux: plastron non conforme, complot, etc…

Au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports en compagnie de l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite, Louis Domingue, gardien de but membre des Flames de Calgary et ancien coéquipier de Vasilevskiy avec le Lightning de Tampa Bay, était médusé.

« Pour moi, c’est frustrant. Frustrant d’entendre ça. De voir les fans des Canadiens ne pas apprécier tout le travail que leur équipe a fait et d’essayer trouver des bibittes là où il n’y en a pas.