Selon Stéphane Waite | «Carey Price a encore trois, quatre ou cinq bonnes années devant lui»

«J’ai toujours trouvé ça difficile que sur les réseaux sociaux, on était dur avec lui. On le traitait d’enfant gâté. Ses coéquipiers l’adorent. Il a de bonnes valeurs. Il vient d’une très bonne famille. Il fait les choses pour les bonnes raisons. Combien de fois je l’ai vu accepter de recevoir des enfants handicapés et sa seule condition, c’était que ce ne soit pas médiatisé. Il voulait le faire pour les bonnes raisons, pas pour flasher et bien paraître. Il est poli, c’est un gentleman»