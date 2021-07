«Tous les joueurs dans notre équipe méritent une autre chance» -Dominique Ducharme

« Comme équipe, on a grandi beaucoup. On doit se servir de ça pour aller de l’avant, pour s’améliorer et revenir ici… avec un résultat différent ».

L’entraîneur Dominique Ducharme a annoncé la couleur après la rencontre: le but des Canadiens de Montréal est de revenir le plus tôt possible à cette finale de la coupe Stanley qui s’était esquivée depuis près de trois décennies.

Ducharme a admis que la réaction émotive de Brendan Gallagher et celles de Carey Price et Shea Weber étaient venues le chercher.