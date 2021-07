«On a accompli quelque chose de gros» -Phillip Danault

Questionné quant à savoir ce que représentait cette équipe pour lui, Gallagher a dû faire une pause. Aucun mot ne sortait de sa bouche.

« Désolé… J’ai joué pour pas mal de bonnes équipes avec pas mal de bons gars… Désolé. Ça fait mal… C’est dur à avaler. »

Et que retenir de ces séries incroyables?

« On avait l’impression de ne jamais pouvoir se reposer, a dit Danault. On est arrivés en séries et, tout d’un coup, tout s’est mis à cliquer pour nous. On s’est rendus en finale. Ce ne fut pas suffisant. Ça a été une séquence incroyable. »

Qu’est-ce que Gallagher voudrait dire à ses coéquipiers?