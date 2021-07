Cinquième match | Canadiens 0 Lightning 0 (première période)

La tempête tropicale Elsa n'a pas empêché la tenue du cinquième match de la finale de la coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Les joueurs de Dominique Ducharme doivent donc résister à ceux de Jon Cooper afin de revenir disputer une sixième rencontre, vendredi, à Montréal. Le Lightning a les devants 3-1 dans cette finale.

Aucun changement de personnel au sein des deux formations.

Défense solide

Une pénalité à Corey Perry tôt dans la période place les Canadiens dans l'eau chaude, mais Carey Price et l'unité défensive tiennent le coup et limitent le Lightning à deux tirs au but en deux minutes.

La suite d'une série de pénalités des deux côtés, les Canadiens vont d'un avantage numérique à un désavantage numérique, tout en passant par un quatre contre quatre. Bilan au terme de 3 minutes et 24 secondes: personne n'a pu toucher la cible.

Plus de détails à venir...