Dès 17h au 98.5 | Continuer de se battre pour prolonger le rêve

La crainte de voir compromis le match 5 de la finale de la Coupe Stanley en raison de l'ouragan Elsa s'est évanouie quand la dépression est redevenue une tempête tropicale au moment de toucher terre à environ 185 kilomètres au nord-ouest de Tampa.

En soirée, l'ouragan sera plutôt sous la forme de l'attaque du Lightning qui déferlera devant Carey Price et ses coéquipiers des Canadiens de Montréal.

Le 98.5 poursuit sa programmation spéciale de la finale de la Coupe Stanley avec une entrée en matière dès 17 h.

En avant-goût, on invite les auditeurs à écouter l'analyse et les commentaires de Martin McGuire et Dany Dubé livrés mercredi matin au micro de Louis Lacroix.