Coupe Stanley | «On pourrait le revoir dans deux ans comme on pourrait attendre encore 20 ans de plus!» -Ray Lalonde

«Il faut qu’on se réjouisse du moment. Il faut apprécier et absorber, comme une éponge et regardez ça en se disant : "Wow! Ça, ça n’arrive pas souvent dans notre vie." Ça a fait 28 ans. On pourrait le revoir dans deux ans comme on pourrait attendre encore 20 ans de plus! C’est compliqué gagner des championnats dans le sport à cause de la parité.»