«On n'a pas l'intention de s'arrêter là» -Dominique Ducharme

Ducharme a joué gros en apportant des modifications de personnel (trois) et des changements à ses trios. Et il a gagné. Josh Anderson a excellé avec Nick Suzuki et Cole Caufield, Alexander Romanov a marqué un but et Jake Evans a été fort dynamique.

« J’ai aimé ce que le trio d’Evans a amené à notre équipe. On souhaitait que (Brett) Kulak et Romanov amènent plus de dynamisme. Et je suis content de voir que Romanov ait été récompensé avec un gros but. »

Pour ce qui est de la pénalité mineure double de quatre minutes – dont trois en prolongation -, Ducharme a été limpide.