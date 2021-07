« On ne voulait pas que ça se termine devant nos partisans » - John Anderson

« On ne voulait pas que ça se termine devant nos partisans. On s’attendait à aller à Tampa demain. Quand on a fait nos bagages cet après-midi, on avait ce sentiment que l’on allait gagner ce soir et qu’on allait se donner une chance, faire ce que l’on a à faire là-bas, et revenir jouer ici devant nos partisans. »