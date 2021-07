Match #4 vs Lightning | Plusieurs changements à la formation des Canadiens

Le Canadien de Montréal devra battre le Lightning de Tampa Bay en soirée au Centre Bell s'il espère pouvoir forcer la présentation d'un cinquième match à Tampa dans la finale de la Coupe Stanley.

L'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a choisi d'apporter plusieurs changements à sa formation, notamment en y insérant l'attaquant Jake Evans au centre du troisième trio. C'est Jesperi Kotkaniemi qui va regarder le match des gradins.

L'attaquant Paul Byron, qui jouera à la gauche d'Evans et d'Artturi Lehkonen, espère que son trio apportera de l'énergie au Canadien pour ce match crucial.

Tyler Toffoli joindra Brendan Gallagher et Phillip Danault alors que Nick Suzuki et Cole Caufield se retrouve maintenant avec Josh Anderson. Le trio Perry-Staal et Armia demeure intact.

En défensive, le duo Alexander Romavov et Brett Kulak refait surface alors qu'Erik Gustafsson et John Merrill seront rayés de la formation.