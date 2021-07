Ce soir dès 17 h au 98.5 | Le CH veut prolonger la fièvre de la Coupe Stanley

Le Canadien de Montréal se prépare à affronter le Lightning de Tampa Bay, lundi soir au Centre Bell dans le cadre du quatrième match de la série finale de la Coupe Stanley.

Le Tricolore, qui fera face à l'élimination après s'être incliné lors des trois premiers matchs, pourrait aligner présenter des visages .

La formation floridienne domine le CH 14 à 5 au chapitre des buts combinés dans cette série.

Le 98.5 poursuit sa programmation spéciale avec une entrée en matière dès 17 h.

Dès 17 h : Les amateurs de sports

Dès 19 h 30 : avant-match et partie

Après le duel : Bonsoir les sportifs

En avant-goût, on invite les auditeurs à écouter l'analyse et les commentaires de Martin McGuire et Dany Dubé livrés en matinée au micro de Louis Lacroix.