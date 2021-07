Finale de la LNH | Assister à un match des Canadiens à Tampa

Si les partisans des Canadiens de Montréal ont le moral un peu à plat après trois défaites contre le Lightning, c’est plutôt l’inverse en Floride pour les partisans de la formation de Tampa Bay.

En conversation avec Patrick Marsolais et Evelyne Audet, le Québécois Martin Delisle, qui réside à Jacksonville, fait le point vu de l'intérieur de l’État américain.

« Il y a des tailgates avant tous les matchs. Et pendant les matchs, il y a un peu comme à Montréal, un grand écran avec des sièges de vendus », note celui qui réside en Floride depuis huit ans.

Et plus personne ne doute de l’issue de la finale.

« En tout et partout, le monde du hockey s’attend à ce que le Lightning gagne. Je trouve ça un peu décevant de voir que nos partisans n’y croient plus, mais c’est certain qu’à 3-0, c’est difficile penser revenir », note celui qui est un fidèle des Canadiens depuis qu’il est petit.

Il a d’ailleurs assisté à la première rencontre de la finale à Tampa… avec son chandail du Tricolore.