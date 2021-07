Canadiens de Montréal | «Cette équipe est redevenue moyenne» -Martin McGuire

«Les hommes de Dominique Ducharme bloquaient des lancers lors des trois premières séries, mais plus maintenant. Ils avaient marqué quelques buts en avantage numérique, mais pas contre le Lightning. Quant à Carey Price, il n’est pas sensationnel face au Lightning et son équipe est redevenue moyenne. Je n’endormirai pas personne ce matin en disant que tout est encore possible! On a pressé le citron bien fort et il ne reste pas beaucoup de jus.»