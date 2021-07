«Je peux définitivement mieux jouer» - Carey Price

Et pour ce qui est des chances de revenir de l’arrière, pour une équipe qui a déjà fait face à l’élimination en séries contre les Maple Leafs?

« On n’a pas le choix. Vous savez, on a surmonté l’adversité toute la saison. Nous avons évidemment le dos au mur. Donc, il est temps d’élever notre jeu », a résumé Price.

Ce premier match en finale de la coupe Stanley en 28 ans à Montréal – et le premier de l’histoire au Centre Bell -, n’a pas tourné à l’avantage du Tricolore.

« Nous n’avons pas eu le début de match souhaité. Je n’ai pas besoin d’expliquer ça », a souligné Brendan Gallagher.

« On s’est creusé un trou. On a bien répondu. Et en deuxième, on joue du bon hockey et on commet des erreurs contre une bonne équipe qui vous le fait payer. Ils sont très opportunistes.