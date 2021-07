Défaite des Canadiens | Des petites erreurs et le manque d'opportunisme

«On a vraiment bien joué, mais au final ça n’a pas été de notre côté. J’avais confiance que l’équipe allait rebondir et jouer de la bonne façon et c’est ce que nous avons fait. C’est de bon augure pour le prochain match. Je sais que Nick et Cole faisaient parler récemment, mais les deux jeunes ont démontré beaucoup de caractère et on a eu de bonnes occasions ce soir. On a beaucoup mieux géré la rondelle ce soir. Je ne pense pas qu’on a perdu le momentum en troisième, on a eu des chances, mais on n’a pas pu convertir ces chances-là. Cette équipe joue extrêmement bien avec une avance et on devra tenter de marquer le premier but lors du prochain match pour tenter de revirer la chance.»