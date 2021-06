2e match de la finale de la Coupe Stanley | «On ne peut pas juste mettre la rondelle dans le fond du territoire»

«J’aimerais juste voir le trio de Staal continuer de faire ce qu’ils faisaient durant les trois premières rondes. De gros bonhommes devant le filet et de les garder dans leur territoire pour au moins fatiguer un peu la défensive adverse. On ne peut pas juste mettre la rondelle dans le fond du territoire et de les laisser sortir pour venir attaquer. Oui, c’est incroyable ce qu’ils font défensivement, mais on a toujours besoin d’un but de notre premier ou deuxième trio en séries. Je sais que ce n’est pas facile. Quand tu es concentré à 100% défensivement, c’est un peu plus difficile de tricher offensivement parce que tu sais que tu affrontes des gars qui, dès que tu fais une erreur, ils vont scorer un but ou attaquer en surnombre. Mais il faut au moins attaquer le filet et obtenir un certain momentum pour l’équipe»