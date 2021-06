Que prévoir demain? | «Je m’attends à un match complètement différent» -Stéphane Waite

« On l’avait vu et ressenti, surtout dans le premier match contre les Flyers qui étaient dans le même bateau que nous. Ça avait été une game de fou où il y avait eu tellement d’erreurs, tellement de revirements. On avait gagné 6-5, imagine, dans une finale de coupe Stanley. C’est normal pour le Canadien. Tampa, eux, ils avaient vécu ça l’an dernier. »