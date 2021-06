«Le premier match ne veut rien dire, je demeure confiant» -Maxim Lapierre

« Hier, ça a été une domination totale, mais les trois premiers buts, on les a donnés. Oui, c’est incroyable comme le Lightning est bon, mais on a donné les trois buts. Des revirements, des décisions qu’on n’a pas vu souvent dans les trois premières rondes. Demain, on va arriver à la ligne rouge et on va mettre la rondelle derrière les défenseurs. Le premier match ne veut rien dire, je demeure confiant. »