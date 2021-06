Finale Canadien – Lightning | «Ce n’est pas impossible qu’on gagne, mais c’est peu probable» - Serge Savard

«Mais là, la commande est un peu plus grosse. On joue contre une meilleure équipe. Ils sont gros, forts et ils frappent. Ils ont plus de marqueurs que nous. Je ne te dis pas que le Canadien est mort, il a des chances. En 1993, on avait perdu le premier match contre Los Angeles et on est revenu de l’arrière et on a gagné. Même chose en 1979 quand je jouais. Va falloir que toutes les étoiles s’enlignent comme il faut pour le Canadien parce qu’on joue contre une meilleure équipe. Ce n’est pas impossible qu’on gagne, mais c’est peu probable»