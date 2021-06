Mercredi soir au Centre Bell | 3500 spectateurs pourront visionner le 2e match Canadien-Lightning

Près de 3500 spectateurs pourront se réunir au Centre Bell, mercredi soir, pour visionner le match no 2 de la finale de la Coupe Stanley qui sera disputé à Tampa Bay.

Rassemblées au Centre Bell, ces 3500 personnes pourront regarder le match sur l’écran géant de l‘amphithéâtre.

Si la série se rend jusqu'au match ultime, il sera donc possible de visionner également les matchs no 5 et no 7 au Centre Bell.

En attendant les 10 500 spectateurs

Comme Cogeco Nouvelles l'a annoncé lundi, l'organisation du Canadien de Montréal a confirmé avoir demandé à la Santé publique de pouvoir accueillir 10 500 spectateurs lors des matchs disputés au Centre Bell.

Pour convaincre les autorités, le CH pourrait exiger une preuve vaccinale aux partisans à l'entrée du Centre Bell.

Le Tricolore attend toujours la réponse des autorités sanitaires.