Que doit corriger le Canadien? «La gestion de la rondelle» -Luke Richardson

Et que faut-il essentiellement corriger au prochain match?

« La gestion de la rondelle. Particulièrement à la hauteur de la ligne bleue adverse. On a perdu quelques rondelles à cet endroit ce soir. Tu ne peux pas faire ça face à leurs deux premiers trios. Ils vont contre-attaquer et vous le faire payer. »

Pour ce qui est des joueurs, on ne sentait aucune panique ou résignation.

« On doit être plus intelligents avec la rondelle a assuré Ben Chiarot. On savait qu’ils auraient un bon départ chez eux. Notre jeu était supérieur en deuxième période, mais quelques mauvais rebonds n’ont pas tourné en notre faveur. »

« On a eu nos chances quand le match était serré, mais on n’en a pas profité, a renchéri Jeff Petry. On a tenté de forcer le jeu après leurs troisièmes et quatrièmes buts. Je ne pense pas une seconde qu’on a été balayés. On peut faire mieux. »

Josh Anderson pensait la même chose.