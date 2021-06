« Ils ont découpé la défensive du Canadien » - Dany Dubé

Perdre le premier match de la finale de la coupe Stanley n’est jamais plaisant. Et après le verdict sans appel de 5-1, il y a deux façons de voir les choses.

Le défenseur Jeff Petry a offert l’un des volets lors de son point de presse.

« Ce n’est que le premier d’une série de sept matchs ».

En effet, perdre 5-1 ou 1-0, sur papier, c’est du pareil au même. Tu as un match de retard. Point. Mais au-delà de la marque, il y a aussi la manière.

Et ça, c’était moins joli, comme l'a expliqué l'analyste Dany Dubé en conversation avec le descripteur Martin McGuire après la rencontre.

« Martin, ils ont découpé la défensive du Canadien, a constaté Dubé. Et l’avantage numérique. Tu as vu la rondelle, comment elle bougeait? On a essayé de décrire ça du mieux qu’on pouvait.