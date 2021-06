Coupe Stanley | Une première finale en 28 ans pour les Canadiens

Pour la première fois en 28 ans, les Canadiens de Montréal participent ce soir au premier match de la finale de la coupe Stanley. Et ils le font face au Lightning de Tampa Bay, les champions en titre.

Après avoir renversé les Maple Leafs de Toronto (7 matchs), les Jets de Winnipeg (4 rencontres) et les Golden Knights de Las Vegas (six parties), le Tricolore tente une fois de plus de vaincre un adversaire plus fort sur papier.

Certains joueurs tels Carey Price et Shea Weber vivent la première finale de leur carrière.

Même si Joel Armia a rejoint ses coéquipiers à Tampa après un deuxième test (négatif) de COVID et qu'il a pris part à l'échauffement, Jake Evans prend sa place aux côtés d'Eric Staal et de Corey Perry.

Plus de détails à venir…