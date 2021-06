Chronique plein air | Partir en canot-camping avec Lydiane St-Onge

«Le canot-camping, c’est une merveilleuse façon de s’éloigner de la civilisation. En canot-camping, on n’a pas de voisins de tente, car on s’enfonce dans la nature. On ralentit le rythme. Et être sur l’eau, c’est vraiment apaisant. C’est zen. Et vivement le fait qu’il n’y ait pas de réseau (wifi) parce qu’on décroche complètement de la technologie et de la réalité. Après deux ou trois heures à pagayer sur l’eau, regarder la nature et contempler les montagnes, j’étais dans le moment présent»