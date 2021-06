Grand Prix de Styrie | Promenade du dimanche pour Verstappen

S’il fallait une confirmation que Max Verstappen était l’homme à battre cette saison, nous l’avons eue ce week-end lors du Grand Prix de Styrie, première des deux épreuves se déroulant sur les terres de Red Bull.

Le circuit autrichien appartient en effet à Monsieur Red Bull lui-même, Dieter Mateschitz, et son pilote-vedette s’y est imposé pour la troisième fois, après ses succès de 2018 et 2019. Et on remet ça dimanche prochain au même endroit, ce qui n’augure rien de bon pour Mercedes…

C’était aussi une troisième victoire cette saison pour Mad Max et, n’eût été sa spectaculaire crevaison en fin de course à Imola, il en compterait une de plus. Son plus proche rival (et champion en titre), Lewis Hamilton, a de nouveau minimisé les dégâts en terminant deuxième pour la seconde fois en autant de courses.

Cela dit, avant de parler de déroute des Mercedes et de concéder tout de suite le championnat à Red Bull, il convient de rappeler que Verstappen et Hamilton ont le même nombre de victoires cette année (3). Et nous n’en sommes qu’au tiers de cette saison-marathon.

Et encore une fois – puisqu’il faut répéter souvent, tous les spécialistes en communication vous le diront -, rappelons que Sebastian Vettel trônait au sommet du classement général lors du congé estival de mi-saison en 2017 et 2018. Ajoutons que Lewis Hamilton brille toujours lorsqu’il se retrouve dans les câbles. Donc, avant de fermer les livres et de déclarer Verstappen champion du monde 2021, attendons un peu.

Zzzzzzzzzzzzzz…

Il faut cependant reconnaître que c’est la première fois depuis le début de l’ère hybride que Mercedes fait face à une menace aussi sérieuse. Contrairement à Vettel et Ferrari, Verstappen et Red Bull ne craquent pas sous la pression. Hamilton n’a pas eu d’adversaire aussi coriace depuis Nico Rosberg. Si le duel au sommet s’annonce passionnant, il faut souhaiter qu’il n’y ait pas trop de courses à l’image de ce Grand Prix de Styrie qui fut, disons-le soporifique. La semaine dernière, en France, certain(e)s puristes adeptes de stratégie y ont trouvé leur compte, mais la première manche de ce programme double autrichien fut d’un ennui mortel.

Le nouveau tracé du Red Bull Ring fait partie de cette lignée de circuits qui semblent avoir été conçus pour la promenade. Les monoplaces se suivent à la queue leu-leu et il n’y a que la pluie qui peut rendre ça intéressant. On est loin de l’époque où des vainqueurs improbables s’imposaient en Autriche : pensons à la seule victoire des écuries américaines Penske (1976, John Watson) et Shadow (1977, Alan Jones), ainsi qu’aux triomphes uniques des pilotes italiens Lorenzo Bandini (1964) et Vittorio Brambilla (1975). Leur compatriote Elio de Angelis y a aussi remporté une de ses deux victoires en F1 (1982). C’était, il faut le préciser, sur l’ancien tracé de l’Österreichring. Depuis le retour de l’épreuve autrichienne au calendrier, en 2014, les surprises ont été inexistantes sur ce circuit.