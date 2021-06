LNH | Une finale disputée entre les Canadiens et le Lightning

Le Lightning a remporté vendredi soir la série face aux Islanders de New York en sept parties et a mis la main pour une deuxième année consécutive sur le trophée Prince-de-Galles, habituellement remis au champion de l'Est en séries éliminatoires.

Le gardien russe Andrei Vasilevskiy a réussi un jeu blanc, alors que le Québécois Yanni Gourde a été le seul marqueur de ce match.

La série finale s'ammorcera au domicile des champions en titres, dès lundi 28 juin, de même que le mercredi 30 juin en Floride.

L'action se transportera ensuite pour les matchs numéro 3 et 4 au Centre Bell de Montréal, les 2 et 5 juillet, à 20 h.

Le Tricolore atteint la finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans, soit depuis leur dernière conquête du trophée en 1993.



Voici l’horaire de la finale :

(*) si nécessaire