L'équipe passe en finale de la Coupe Stanley | «Les Canadiens sont imperturbables» -Dany Dubé

«Je suis impressionné par leur incroyable sens du jeu commun et leur esprit d’équipe. Les joueurs du Tricolore se tiennent les uns les autres. La formation n’est pas extrêmement talentueuse. Elle n’est pas non plus très explosive offensivement. Les Canadiens n'ont qu'un joueur exceptionnel, le gardien de but. Mais, ils jouent ensemble pour la même cause, soit l'équipe.»