Septième match, vendredi | Beauvillier donne la victoire aux Islanders en prolongation

Un but d’Anthony Beauvillier après 78 secondes de jeu en prolongation, mercredi, a permis aux Islanders de New York de l’emporter 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay et de forcer la tenue d’un septième match dans la demi-fianle de la coupe Stanley.

Posté profondément dans la zone du Lightning, Beauvillier a intercepté une passe de Blake Coleman et il a immédiatement décoché un fulgurant tir balayé dans le haut du filet, au-dessus du gant du gardien Andrei Vasilevskiy.