«Le Canadien, c’est une note de 9,5 pour moi» -Mario Tremblay

Tremblay se souvient d’ailleurs du jeune Corey Perry, du temps où il évoluait dans l’Association de l’Ouest. Le «vieux» Corey Perry a servi une passe magistrale au jeune Cole Caufield, mardi soir.

« Quand j’étais avec le Wild du Minnesota, il était à Anaheim. Il jouait avec (Ryan) Getzlaf. C’était écoeurant comment il était bon, plus jeune. Mais je ne pensais pas qu’il pouvait être bon de même. La «dureté du mental», l’amour du hockey et l’expérience font que Perry performe comme il le fait. » Et il y a Staal. On dirait que tous les morceaux tombent en place. »