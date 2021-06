Carbo, ses souvenirs et la chanson de ralliement de 1993

Les Canadiens de Montréal ne sont plus qu’à une victoire de la finale de la coupe Stanley, ce qu’on n’a pas vu depuis 1993.

Cette année-là, Robert Bourassa était le premier ministre du Québec, Les Colocs étaient la révélation de l’année au Gala de l’ADISQ et Guy Carbonneau était le capitaine des Canadiens.

En conversation avec l’animateur Mario Langlois, «Carbo» se remémore plein de souvenirs de cette conquête, à commencer par les manies, les habitudes, les supertistions… et la chanson de ralliement de l’équipe : Nothing’s Gonna Stop Us Now, de Starship.

« C’était notre chanson mythique, en 1993. C’est Jacques Demers qui avait trouvé la toune. Je suis sûr que Dominique Ducharme, Luke Richardson et Alex Burrows ont essayer de trouver quelque chose pour souder les joueurs avant les séries.