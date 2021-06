Euro 2020 | France, Allemagne et Portugal qualifiés

Le groupe F de l'Euro 2020, dit le groupe de la mort, aura porté son nom jusqu’à la fin.

Au fil d’arrivée, la France, l’Allemagne et le Portugal ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais avec des fortunes diverses.

À Budapest, la France et le Portugal se sont livrés un verdict nul de 2-2 fortement axé sur les tirs de pénalités. Karim Benzema et Ronaldo ont touché deux fois la cible, mais seulement le second but de Benzema, a été inscrit autrement que lors d’un tir de pénalité.

Ce résultat permet à la France de boucler la phase préliminaire invaincue, quoique, avec une fiche d’une victoire et de deux nulles pour 5 points. Le Portugal (1-1-1, 4 points) et l’Allemagne (1-1-1, 4 points) terminent à égalité, mais les Allemands soufflent le deuxième rang aux Portugais en raison d’un meilleur différentiel de buts.

Cela dit, chez eux, à Munich, les Allemands ont eu une grosse frousse, devant revenir deux fois au score afin d’arracher une nulle de 2-2 à la Hongrie.

En fonction des résultats, la France affrontera la Suisse, l’Allemagne a rendez-vous avec l’Angleterre et le Portugal se mesurera à la Belgique en huitièmes de finale.

Voici le tableau complet.

Samedi 26 juin

Pays-de-Galles-Danemark (Amsterdam)

Italie-Autriche (Londres)

Dimanche 27 juin

Pays-Bas-République tchèque (Budapest)

Belgique-Portugal (Séville)

Lundi 28 juin

Croatie-Espagne (Copenhague)

France-Suisse (Bucarest)

Mardi 29 juin

Angleterre-Allemagne (Londres)

Suède-Ukraine (Glasgow)