Suzuki, Caufield, KK | «En séries, c’est là que les légendes sont nées» -Phillip Danault

On a dit au cours des derniers mois que Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Cole Caufield étaient l’avenir des Canadiens de Montréal. Mardi, l’avenir était conjugué au présent.

Suzuki a inscrit un but et obtenu deux mentions d’aide, tandis que Kotkaniemi et Caufield ont touché la cible. Depuis le début des séries éliminatoires, les trois jeunes attaquants ont inscrit 13 buts et obtenu 28 points.

Questionné quant à la maturité des deux jeunes centres (Suzuki et Kotkaniemi), le vétéran Eric Staal a été élogieux.

« Ils sont énormes, comme tous les gars dans la formation » a-til précisé.