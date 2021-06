Match 5 Canadiens-Golden Knights | Rien ne va plus, faites vos jeux: qui va se rapprocher de la mise finale?

Présentation mardi soir à Las Vegas du cinquième match de la série demi-finale opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights.

La série est égale deux victoires de chaque côté.

L'affrontement est présenté sur les ondes du réseau Cogeco dès 20 heures 30 avec l'émission d'avant-match en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.

Avec trois matchs encore possible dans cette série et des longs voyages nécessaires, qui aura le plus d'énergie en banque?