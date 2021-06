Le Lightning écrabouille les Islanders 8-0

Des performances de deux buts et d’une mention d’aide pour Steven Stamkos et Alex Killorn et 21 arrêts d’Andrei Vasilevskiy, lundi, ont permis au Lightning de Tampa Bay d’écrabouiller les Islanders de New York 8-0.

Le Lightning, champion en titre de la coupe Stanley, prend les devants 3-2 dans sa demi-finale face aux Islanders.

Outre Stamkos (6e, 7e) et Killorn (7e, 8e), Yanni Gourde (4e), Ondrej Palat (4e), Brayden Point (13e) et Luke Scheen (1er) ont complété la marque. Nikita Kucherov a amassé trois passes.

Semyon Varlamov a été chassé après avoir accordé trois buts sur 16 tirs. Ilya Sorokin a permis les cinq autres.

Le sixième match de la série sera disputé mercredi soir à New York.