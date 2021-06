Coming-out de Carl Nassib | «Un grand moment dans l'histoire du sport professionnel» -Philippe Cantin

Carl Nassib, l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, est devenu le premier joueur actif de la NFL à afficher son homosexualité durant sa carrière.

Nassib en a fait l’annonce sur son compte Instagram.

« Je ne veux pas faire cette annonce pour de l’attention, mais je crois que c’est important d’avoir de la représentation et de la visibilité. J’espère qu’un jour, des vidéos du genre et la nation de coming out n’auront pas besoin d’être faits. »

Le joueur, qui en est à sa sixième saison dans la NFL et qui a en poche un contrat de 17 millions $, a indiqué qu’il allait verser 100 000 $ à une initiative visant à contrer a détresse et à prévenir le suicide chez la jeune communauté LGBTQ.

Quelques joueurs ont fait savoir publiquement leur homosexualité après leur carrière… ou au tout début, comme Michael Sam, qui n’a pu faire sa place dans la NFL avec les Rams et les Cowboys avant d’aboutir avec les Alouettes de Montréal, où il n'a pas percé non plus.

En conversation avec Mario Langlois, Philippe Cantin commente les nombreux messages d’appuis majeurs qui ont suivi cette annonce et son importance historique.

« C’est un grand moment dans l’histoire du sport professionnel nord-américain. »

On l’écoute...