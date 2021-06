Seulement des spectateurs locaux aux JO de Tokyo | Le point de vue d’Alexandre Despatie

«C’est le moment d’une vie. Pour plusieurs athlètes, il s’agira de leur unique moment olympique et leurs parents n’auront pas le droit d’être là. Ce sera des spectateurs japonais qui seront dans les estrades. Mais c’est déjà beau qu’il y aura des spectateurs parce que ça fait une différence en termes de motivation et de performance. Mais de ne pas avoir ses parents dans les estrades pour pouvoir célébrer ou non une médaille, c’est quelque chose qui sera très difficile pendant ces jeux pour des milliers d’athlètes»