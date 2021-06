Le style des Canadiens | «Si on continue comme ça, on va les avoir à l’usure» - Corey Perry

Déçus, les joueurs des Canadiens? Bien sûr. Mais abattus? Pas une seconde à la lumière de leurs commentaires après la défaite.

« Il y a beaucoup de choses positives à retirer de ce match, a noté Josh Anderson. On a entrepris le match du bon pied et on a joué comme il fallait le faire. On a fait le boulot. »

Corey Perry a vu neiger en séries éliminatoires durant sa longue carrière. Comment fait-on pour effacer le résultat et retenir le reste?