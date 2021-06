La qualité de l’arbitrage | «On contrôle ce que l’on contrôle » -Luke Richardson

Pour bien des partisans des Canadiens - et un grand nombre d’amateurs de hockey -, la qualité de l’arbitrage de la série entre le Tricolore et les Golden Knights est... Comment dire?

Tout connaisseur de notre sport national sait bien que les arbitres rangent souvent leurs sifflets dans bien des occasions (accrochages, coups de bâtons, etc.) en séries. Cela fait des décennies que l’on mesure cette tendance.

Mais l’absence de pénalités après le coup de bâton (avec blessure) de Jonathan Marchessault aux dépens de Corey Perry en prolongation vendredi – qui aurait mené à quatre minutes d’avantage numérique – et le coup de poing de Brayden McNabb en plein visage de Nick Suzuki sous les yeux de l’arbitre Chris Lee dimanche – qui aurait mené à un 5 contre 3 de plus d’une minute et demie -, ont retenu l’attention.

Questionné à ce sujet, Corey Perry a été limpide.

« Je ne peux rien dire ».

À la même question, l’entraîneur Luke Richardson a néanmoins expliqué l’attitude de ses joueurs.

« L’autre soir, ça a affecté notre jeu, on a perdu notre calme et notre concentration, a dit Richardson. On a composé avec ça durant la rencontre et j’ai l’impression que ça allait mieux plus le match avançait.