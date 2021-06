L'incroyable Paul

Qui est le joueur des Canadiens de Montréal qui a le plus de buts ou de passes significatives en séries éliminatoires?

Si vous avez répondu Paul Byron, vous avez vu juste.

Lors de son commentaire de la deuxième période, l'analyste Dany Dubé s'est penché dans le détail sur les réalisations de Bryon qui compte deux buts gagnants et deux passes bonnes pour des buts gagnants.

Tout ça, après avoir soumis trois fois au ballottage cette saison...

Dubé estime que les parents peuvent parler à leurs enfants de Paul Bryon.

« Le plus courageux, le plus déterminé et le plus symbolique».