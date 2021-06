«Nos athlètes qui performent deviennent des modèles» - Francois Legault

Il y avait un prestigieux analyste de hockey, dimanche, au réseau Cogeco, lors du match des Canadiens de Montréal : le premier ministre François Legault.

En conversation avec le descripteur Martin McGuire et l’analyste Dany Dubé, François Legault a décortiqué la première période et il a eu le plaisir d’entendre un montage… où il inscrit un but au Centre Bell en compagnie de Cole Caulfield.

« Donc, j’ai remplacé Suzuki ce soir-là… », a souligné François Legault.

En cette journée de la fête des pères, le premier ministre regardait la rencontre à son domicile avec son épouse et ses fils âgés de 27 et 28 ans qui n’ont jamais vu le Canadien gagner la coupe Stanley.

« Je suis content pour les jeunes qui n’ont jamais connu cette fièvre-là. »

Interpellé par Dany Dubé qui a fait remarquer qu’il n’y avait qu’une seule équipe universitaire francophone au Québec, le premier ministre a indiqué qu’il allait demander à Isabelle Charest (ministre déléguée à l'Éducation) d’organiser des rencontres avec des spécialistes à l’automne afin de trouver des solutions et qu’il y aurait peut-être une forme de financement à la clé.

« Il va falloir, effectivement, mettre des sous. »

Cela dit, François Legault, qui a fait beaucoup de sports (tennis, hockey, golf) dans sa jeunesse, reconnaît l’importance de celui-ci.