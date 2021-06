Quatrième match | Les Canadiens s'inclinent 2-1 en prolongation

Un but de Nicolas Roy après 78 secondes de jeu en prolongation a mené les Golden Knights de Las Vegas à une victoire de 2-1 contre les Canadiens de Montréal, dimanche, au Centre Bell.

En vertu de cette victoire, les Golden Knights créent l’égalité 2-2 dans la série demi-finale de la coupe Stanley.

Max Pacioretty, en mode touriquet, a placé une rondelle sur le but des Canadiens qui a été bloquée par Carey Price, mais il y a eu confusion dans le rectangle de Price, notamment en raison du plongeon de Jesperi Kotkaniemi.

Nicolas Roy s'est emparé du retour au moment où Price était allongé sur la patinoire et il a logé le disque dans le haut du filet.

Un but de Brayden McNabb à 10:37 de la troisième période avait permis à la formation de Las Vegas de créer l'égalité et de pousser le match en prolongation. Paul Bryon avait inscrit le but des Canadiens en deuxième au terme d'une échappée.

Robin Lehner, qui remplace Marc-André Fleury, a repoussé 27 rondelles lors du temps réglementaire. Carey Price a fait face à 18 tirs.

Les Canadiens à l'attaque

Les joueurs de Luke Richardson ont mis Lehner à l'épreuve rapidement. Une percée au filet de Corey Perry - retenu par un défenseur - et un bon tir de Gallagher ont constitué les premières menaces.

Perry s'est offort une autre belle percée plus tard dans l'engagement et il a fait une passe - allongé sur la patinoire - à Eric Staal dont la déviation a été stoppée par Lehner de la jambière.

Pendant une seconde, on a pensé que les Canadiens avaient inscrit un but, au point que les arbitres ont vérifié la vidéo à Toronto, mais on n'a pu conclure hors de tout doute que la rondelle stoppée de la mitaine par Lehner sur la ligne de but avait franchi cette ligue.

Guerre de tranchées en deuxième période où chaque pouce de glace a été payé cher. Une pénalité à Nick Suzuki a mis le Tricolore dans l'embarras en fin d'engagement, mais l'unité défensive a résisté.

Bien mieux, quelques secondes plus tard, Suzuki a repéré Paul Byron lancé comme une fusée et il lui a refilé le disque. L'attaquant s'est présenté seul devant Lehner et il l'a déjoué avec un tir parfait dans le haut du filet du côté du bâton: 1-0 avec 65 secondes à faire à la période.