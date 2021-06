Grand Prix de France | Un parfum de 2017

Grosse commande pour Mercedes

Et ce Grand Prix de France ? Pour les uns, il fut soporifique, à l’exception des derniers tours. Pour les autres, ce fut un ravissement. Comment expliquer cette dichotomie ? Parce qu’on peut diviser les fans, puristes comme occasionnels (mais surtout les puristes) en deux groupes : les amateurs de course et les amateurs de stratégie. Les premiers sont souvent regardés de haut par les seconds, qui les considèrent, au mieux, comme des nostalgiques; les premiers snobent les seconds parce qu’ils déplorent que la F1 soit devenue un championnat d’ingénieurs (et de stratèges). La vérité, c’est bien connu, se situe souvent entre les deux.

Comme Barcelone, le circuit du Castellet semble avoir été conçu davantage pour les essais privés que pour les courses. Il possède tous les paramètres requis pour mettre au point une monoplace, mais sa configuration favorise les processions. Si, comme moi, la stratégie n’est pas votre truc, vous vous êtes ennuyé ferme pendant les trois quarts de la course qui s’est jouée, pour l’essentiel, dans les puits.

Alors qu’il restait une dizaine de tours, les Red Bull, mieux chaussées, ont entrepris leur remontée : Pérez n’a fait qu’une bouchée du placide Bottas et Verstappen l’a eu tout aussi facile avec Hamilton. Les stratèges de Red Bull ont planté ceux de Mercedes; leurs pilotes ont fait le reste.

Si la tendance se maintient, l’écurie allemande va en avoir plein les bras cette saison. Red Bull n’est pas Ferrari : pour gagner les deux championnats (pilotes et constructeurs), Mercedes va devoir battre Red Bull à la régulière parce que des erreurs, l’écurie autrichienne n’en fera pas beaucoup. De plus, avec l’arrivée de Pérez, sa paire de pilotes est désormais plus forte que celle de Mercedes.

Les courses ne seront pas toutes excitantes, mais cette saison s’annonce néanmoins passionnante.