Gaffe monumentale derrière son filet | «Marc-André Fleury se bat avec la rondelle depuis le second match de la série à Las Vegas»

«Marc-André Fleury se bat avec la rondelle depuis le second match de la série à Las Vegas. Il n’est pas confortable. Il est hésitant. Je ne sais pas ce qui se passe contre le Tricolore. Il était comme ça aussi quand il jouait avec les Penguins de Pittsburgh. Je pensais qu’il avait chassé ses démons à propos des parties face aux Canadiens, mais non. Je suis pas mal certain que Robin Lehner le remplacera devant le filet dimanche. Il faut que les Golden Knights sauvent leur série. Ils n’ont vraiment pas bien joué en prolongation, en plus. C’est un indicateur que Fleury doit céder sa place…»