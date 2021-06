«Nous avons limité les chances de qualité» -Luke Richardson

Dix-sept tirs au but contre trois en première période, 45 au total. Sur papier – et souvent sur la patinoire -, les Golden Knights ont dominé les Canadiens. Sauf en prolongation et à la marque finale.

Luke Richardson, l’entraîneur-chef d’urgence qui remplace l’entraîneur-chef par intérim, a quelque peu nuancé cette domination des adversaires du Tricolore vendredi soir.