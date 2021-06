Des quatre équipes encore en lice dans les séries éliminatoires, les Canadiens ne sont pas la meilleure équipe en avantage numérique, mais pas la pire non plus.

Le Lightning de Tampa Bay présente un pourcentage hallucinant de 38,6 % en séries éliminatoires - du jamais vu - et Dany Dubé illustre à quel point les autres équipes craignent cette unité.

Lors de la troisième rencontre entre le Lightning et les Islanders, à New York, la formation de la Floride a inscrit un but en toute fin en deuxième période. L’entraîneur Barry Trotz a regardé deux fois plutôt qu’une la reprise, car un joueur du Lightning était nettement dans la zone de son gardien.

Mais il a décidé de ne pas demander une contestation. Pourquoi? Parce que s’il avait perdu l’appel, les Islanders se seraient retrouvés en recul de 2-1 ET ils auraient fait face à un avantage numérique dévastateur en début de troisième.

« Comme entraîneur, tu dois gérer les probabilités », note Dany Dubé.