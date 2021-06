Soccer | Zachary Brault-Guillard et Samuel Piette liés à des rumeurs en Turquie!

«Oui pourquoi pas un jour, mais pour l’instant je suis bien avec Montréal. Je sens que je suis un joueur important ici même si je joue moins cette année. On n’a que 8 matchs de joués. C’est sûr, et je le dis toujours, je voudrais jouer toutes les minutes, mais non je n’ai pas demandé d’être échangé. C’est à mon agent de regarder ça, de mon côté l’important c’est de travailler fort. Mais le soccer est une business et on ne sait jamais.»