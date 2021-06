Petry et ses allures de vampire!

Mis à part ses yeux ensanglantés, Petry joue aussi avec deux doigts disloqués. Heureusement, sa main se porte mieux.

« Ça s’améliore. J’avais besoin d’un peu de temps. Je me suis testé à l’entraînement pour voir où j’en étais. Quand j’ai vu que j’étais prêt à jouer et que je n’allais pas nuire à l’équipe, j’ai donné le feu vert. »

Après un premier match en plus d’une semaine, Petry a été heureux de réaliser que la main avait bien réagi. Il a connu un fort match mercredi aidant son équipe à aller chercher une première victoire dans cette série.

« Ce matin, malgré le match d’hier soir, ma main va bien. C’est sûr que je dois me fier plus à mon patin et à mes jambes qu’à mon bâton, mais de toute façon mes jambes sont peut-être mes meilleurs attributs. »

Petry doit jouer avec un gant rafistolé, fait sur mesure pour bien envelopper ses doigts meurtris.

« Nos spécialistes de l’équipement sont comme des ingénieurs. Tu leur dis ce que tu veux et ils te le fabriquent. Je leur ai expliqué ce dont j’avais besoin, nous avons tenté quelques prototypes, et voilà, nous avons trouvé un gant qui fait le travail. »

On peut dire sans trop se tromper que si le Canadien était en saison régulière, ça se passerait bien différemment.

« En saison régulière tu peux prendre plus de temps dans ta récupération. Mais en séries, tous les matchs comptent et tu dois accélérer le processus. »

Retour à Montréal avec une série1-1

Les Canadiens voyageront aujourd’hui de Vegas à Montréal. Ils reviennent avec l’avantage de la glace, après avoir arraché au moins un match aux Golden Knights sur leur patinoire.

Comment se sent Ducharme suite à ces deux résultats?

« C’était dans notre plan de rebondir après le match numéro un et on a réussi, mais on est loin du but ultime. Il y a toujours une grande partie d’une série qui se joue au niveau du mental. De venir chercher une victoire ici, où c’est difficile de gagner, ça confirme ce que l’on pensait, nous sommes ici pour gagner. »

Le Canadien pourra compter sur 3500 spectateurs dès vendredi soir au Centre Bell, une mince consolation quand on compare à ce qui se passe partout ailleurs dans la LNH.

« C’est sûr que ce sera bien d’avoir 1000 personnes de plus au Centre Bell. Mais on aurait aimé que ce soit un édifice plein. La réalité ici est juste bien différente. »

Lorsque questionné sur le fait que les Golden Knights n’ont pas été punis une seule fois mercredi soir dans le match numéro deux, Ducharme a répliqué ceci.

« Ils ont joué un hockey propre hier soir, très propre même. »

Mais impossible de détecter s’il était sarcastique ou non dans sa réponse.