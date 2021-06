Retour de Jeff Petry | «C’est un joueur important pour nous! C’est un "gamer"» -Dominique Ducharme

«Les deux gars sont des exemples de caractère et d’engagement. C’est ça qu’on prouve et on n’a pas fini de le prouver! […] Le retour de Jeff était important pour nous, il aurait voulu revenir plus rapidement, mais de le voir revenir ce soir et d’offrir la performance qu’il nous a donnée après avoir raté quelques matchs… c’est un joueur important pour nous. Des deux côtés, de la façon qu’il défend et qu’il bouge la rondelle, il est vraiment bon et c’est un "gamer"! Chaque fois où l’on traverse un moment critique, ou des matchs importants, tu le vois à son meilleur!»